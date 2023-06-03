İzmit Körfezi'nde Sarı ve Yeşil Renkli Tabaka Oluştu

Kocaeli'de ağaçlardan dökülen polenler ile çiçek tozları, İzmit Körfezi sahilinin bir bölümünde sarı ve yeşil renkli tabaka oluşturdu. Başiskele sahilinin bir kısmında meydana gelen tabakaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.