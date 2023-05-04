İzmit Körfezi'nde müsilaj görüntülendi

KOCAELİ İzmit Körfezi'nde dalış yapan dalgıç müsilaj ile karşılaştı. O anlar saniye saniye su altı kamerasına kaydedildi.

Marmara ve Ege Denizi'nde 2021 yılının mart ayında müsilaj etkisini göstermiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 22 maddeden oluşan " Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" ile ortadan kaybolmuştu. İzmit Körfezi'nde de Bakanlık ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çalışmalarının ardından, su yüzeyinden 42 günde 110 ton müsilaj toplanmış, denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderilmişti. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıçlarından Levent Şişman, Halıdere'de yaptığı dalışta deniz salyası olarak da bilinen müsilaj ile karşılaştı. Şişman, o anları kayıt altına aldı.

"Umarım bu müsilaj tekrarlanmaz"

Açıklamalarda bulunan Levent Şişman, "Dünkü dalışımda müsilaj ile karşılaştım. Deniz tabanında 13 ile 20 metre arasında öbek öbek, gruplar halinde müsilaj oluşmaya başlamıştı. Bu seneki dalışlarımda hiç müsilaj ile karşılaşmadım. Dün deniz salyası ile karşılaştığım zaman çok üzüldüm. 2 yıl önce karşılaştığımız müsilaj olayının tekrarlanmasını istemiyorum. Deniz yüzeyindeki bu oluşum için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği çalışmalar yapmış ve temizlenmişti. Şu an bu olayın tekrardan başlaması beni çok korkutuyor. Nicomedia Kulübü olarak 120 dalgıç sürekli Körfez'de spor faaliyetleri içerisindeyiz, müsilaj bunu engelliyor. Umarım bu müsilaj tekrarlanmaz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dip çamuru temizleme işlemine başladı. Bu çamurların kalkmasıyla de Körfez daha da temizlenecektir" dedi.