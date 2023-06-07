İzmit Körfezi'nde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıç polisler temizlik yaptı

İzmit Körfezi'nde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde dalgıç polisler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan malzemeler, bertaraf edilmek üzere Başiskele sahilinde atıkların toplandığı alana bırakıldı.

İzmit Körfezi'nde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında dalgıç polisler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, denizde bulunan bitki ve hayvanlar ile ekolojik dengenin, halk sağlığının korunması için de faaliyetler yürütüyor.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde dalgıç polisler, İzmit Körfezi Başiskele açıklarında temizlik çalışması yaptı.

Su altı temizliğine yönelik dalış gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan malzemeler, bertaraf edilmek üzere Başiskele sahilinde atıkların toplandığı alana bırakıldı.