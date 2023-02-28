- İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği öncesinde biyoçeşitlilik tespiti

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar:

"Biyoçeşitlilik, bir ekosistemin sağlığını gösteren en önemli kriterdir"

"Dip çamuru temizlendikten sonra bol miktarda yengeç, karides ve balıklar ile karşılaşacağımızı ümit ediyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin doğu yakasında başlanacak olan dip çamuru temizliği öncesinde akademisyenlerle körfezde biyoçeşitliliğin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin etrafının arıtma tesisleriyle donatılmasıyla Körfez gri görüntüden kurtarıldı. Yavaş yavaş eski günlerine dönen İzmit Körfezi'nde yakın zamanda dip çamuru temizliği başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temizlik öncesinde İstanbul Üniversitesi ile birlikte İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin belirlenmesi çalışması yaptı. İzmit Körfezi'ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesinde sona yaklaşıldı. İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının ilk etabı çerçevesinde doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.

Biyoçeşitliliğin tespiti

Dip çamuru temizliğinin İzmit Körfezi'ne katkıları ve ileri dönemlerde muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılan çalışma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait Yunus-S isimli araştırma gemisi, İzmit Körfezi'ne geldi. Yunus-S gemisiyle İzmit Körfezi'nin doğu baseninde örnekleme çalışmaları yapıldı. Dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının dışarısında 1 adet referans örnekleme noktası belirlendi. 4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması hedeflendi. Dip çamurunu çekme işlemi öncesinde yürütülen çalışmalar çamurun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de tekrarlanacak.

"İzmit Körfezi'ni uzun yıllardan beri takip ediyoruz"

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Gerek deniz olsun gerek iç sular olsun suyun içinde yaşayan organizmalar ve her türlü biyoçeşitlilik açısından tespit, biyoçeşitliliği etkileyen faktörler, balık stoklarını etkileyen durumları belirliyoruz. İzmit Körfezi'ni uzun yıllardan beri takip ediyoruz. Benim doktora çalışmam da İzmit Körfezi'ydi. Doğal olarak İzmit Körfezi'ni çok iyi biliyorum. 2014 yılından bu yana takip ettiğimiz bir bölge. Biliyorsunuz son dönemlerde Marmara Denizi çeşitli sorunlar yaşıyor. Alg patlaması, müsilaj ve artan denizanası vakası bunların başında geliyor. Bunları takip etmek amacıyla buradayız" dedi.

"Biyoçeşitlilik, bir ekosistemin sağlığını gösteren en önemli kriterdir"

Yaşanabilecek değişimlerle ilgili de konuşan Okyar, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir çalışmayı başlatacak. İzmit Körfezi'nin doğu yakasında kalan dip çamuru çıkarılacak. Biz çamur çıkartma öncesinde, çamur çıkarma esnasında ve çamur çıkarma sonrasında körfezin biyoçeşitliliğinin ne yönde değişeceğini tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü biyoçeşitlilik tespit çalışmaları oldukça önemli. Bir ekosistemin sağlığını gösteren en önemli kriterdir biyoçeşitlilik. Doğal olarak biz de ekosistemin bu süreçte, yani çamur çıkarılma esnasında ve sonrasında yaşanacak değişimi tespit etmeye çalışacağız. Dip çamuru temizlendikten sonra bol miktarda bentik organizma dediğimiz yengeçler, karidesler, balıklar ile karşılaşacağımızı ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.