İzmit Körfezi'nde Deniz Canlılarının Korunması ve Tanıtımı İçin Dalış Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dalışta, İzmit Körfezi'nde yaşayan mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçalar görüntülendi. Bölgedeki ekosistemin korunması ve tanıtımı için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmit Körfezi'nde yaşayan deniz canlılarının korunması ve tanıtımı amacıyla yapılan dalışta, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçalar görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığınca yürütülen İzmit Körfezi bioçeşitliliğini koruma çalışmaları kapsamında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar mevkisinde dalış gerçekleştirildi.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftçi ve Mustafa Atay, Kocaeli Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle kıyı şeridinde belirlenen noktalara daldı.

Bölgedeki ekosistemi inceleyen ekip, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçaları görüntüledi. Ceylan ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, birçok türde canlıya ev sahipliği yapan ve ekosistemi bozulmamış bölgenin "Tanıtım Koruma Alanı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"İzmit bölgesinde rastlayamadığımız çok farklı anemonlar var"

Ceylan, AA muhabirine, deniz canlılarını korumak ve tanıtmak için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Körfezi'nin Eskihisar bölgesinde çok sayıda farklı türün sağlıklı popülasyona sahip olduğunu belirten Ceylan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda proje yürütüyoruz. Eskihisar sahili, özel ekosisteme sahip, türlerin zarar görmediği, teknelerin çok çapalama yapmadığı korunaklı bölge. Çok sağlıklı mercan popülasyonları, pinalar, deniz yıldızları, deniz kalemleri ve yumuşakçalar var. Bu bölgeyi 'Tanıtım Koruma Alanı' altına almak istiyoruz." diye konuştu.

Ceylan, İzmit Körfezi'nde bioçeşitlilik çalışmaları gerçekleştirdiklerine değinerek, "Eskihisar bölgesinde sağlıklı ekosisteme sahip bol sayıda anemon türü var. İzmit bölgesinde rastlayamadığımız çok farklı anemonlar var." dedi.

Dalış yaptıkları bölgede "Kaplumbağa Terbiyecisi" eseriyle tanınan Osman Hamdi Bey'in evinin bulunduğuna değinerek, "Osman Hamdi Bey aynı zamanda dünyada su altı arkeolojisinin ilk kazı başkanlığını yapan, su altı kültürel varlıklarının korunması konusunda ilk çalışmaları gerçekleştiren kişidir. Dolayısıyla biz bu çalışmayı kendisine ithaf ediyoruz." ifadesini kullandı.