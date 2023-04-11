İzmit Körfezi'nde ağlara takılan çipli kalkan yeniden denize bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında İzmit Körfezi'ne salınan çipli kalkan balıkçıların ağına takıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 2017 yılından bugüne kadar 36 bin yavru balık İzmit Körfezi ile buluşturuldu.

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçıların ağına, Gebze ilçesinde daha önce İzmit Körfezi'ne bırakılan çipli kalkan takıldı.

Kooperatif Başkanı Ali Sarı'nın durumu bildirmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, üzerinde çipi bulunan kalkanın 2021 yılında Hereke'den denize salındığını belirledi.

Yaklaşık 1 kilogram olduğu tespit edilen kalkan, kontrollerin yapılmasının ardından tekrar İzmit Körfezi'ne salındı.

Balık 1 kilogram ağırlığa ulaştı

Açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi"nin önemine değinerek İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan elde edilen kalkan, levrek ve çupra yavrularının belirli aralıklarla denize bırakıldığını bildirdi.

Çipli kalkanın ağlara takıldığının bildirilmesi üzerine bölgeye geldiklerini aktaran Önem şunları kaydetti:

"Çipinden kontrol ettiğimizde 2021 yılında Hereke sahilinden saldığımızı belirledik. 150- 200 gram arasında olan balık bugün yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Zaman zaman yaşadığımız bir olay ama bu kez canlı olarak teslim edildi. Biz de balığımızı ait olduğu sulara geri bıraktık."

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı ise 2021'de salınan kalkanın balıkçıların ağına takıldığını belirterek "Canlı olarak gelen balığımızı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim ettik. Balık incelendi ve ardından tekrar İzmit Körfezi'mize salındı." ifadesini kullandı.