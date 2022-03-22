İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmit Körfezi'ndeki patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz müşteki sanık Suat İspirli, müşteki Hasan Demir ile taraf avukatları katıldı.

Bilirkişi raporunun okunduğu duruşmada söz verilen sanık Suat İspirli, kendisine verilen yüzde 5'lik kusurun evrak eksikliğinden olduğunu savunarak, bu olaya ilişkin liman başkanlığından idari para cezası aldığını kaydetti.

Rapordan yeni haberdar olduklarını öne süren diğer sanıkların avukatları da aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, yangın ve patlamada söz konusu şirketin yüzde 50 kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, geminin ikinci kaptanı Yavuz P'nin yüzde 20, yangın sırasında gemide olmayan birinci kaptan Murat P. ile şirket yetkilisi Erdinç G'nin yüzde 10'ar, İspirli'nin ise yüzde 5 oranında kusurlu bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca patlamada yanan servis teknesine işin yapılması talimatını veren şirket yetkilisi Kemal H'nin, gündelik işçilerin herhangi bir sigorta girişini yapmaması ve teknenin güvenli çalışmasına ilişkin önlemlerin alındığından emin olmadığı gerekçesiyle raporda yüzde 5 oranında kusurlu bulunduğu da kaydedildi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve şirket tarafından söz konusu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.