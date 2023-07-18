İzmit Körfezi Dip Çamurunun Depolanması Başladı

Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi'nden dip çamurunun temizlenmesi projesi kapsamında toplanan çamurun depolanması işlemi başladı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

TÜRKİYE'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi'nden dip çamurunun temizlenmesi projesi kapsamında 2 Mayıs'ta başlayan çamur çekme işleminde toplanan dip çamurunun yeterli miktarda kurumasının ardından, belirlenen alanda ilk depolama bugün başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' kapsamında çamur çekimine 2 Mayıs itibarıyla başlandı. Proje kapsamında 100 adet geotekstil tüpünün 20'si doldu. Geotekstil tüplerinde kalan çamurun yeterli kuruluğa gelmesinin ardından bugün itibarıyla kamyonlarla depolama alanına taşınırken, süzülen sular ise tekrar denize gönderilmeye başlandı. Toplam 3 bin 500 geotekstil tüpünün dolduracağı proje kapsamında 8 milyon ton dip çamurunun bertaraf edilmesi planlanıyor. Ayrıca çok sayıda üniversite, çıkarılan çamurla ilgili alanda inceleme yapıyor.

Çamurun koku yayıp yaymayacağı ile ilgili de konuşan Önem, "Biz tabi ki bu çamurun analizlerini yani tüm bilimsel araştırmalarını yaptığınız için zaten beklediğimiz konu kokmamasına yönelik bir kokuydu ama bu yönde bir endişe söz konusuysa şu andaki buradaki bulunan çamur, geotekstil tüpler içindeki çamuru içerisinde inorganik bir yapı söz konusu. O yüzden de süzülmüş olan suyun dışında kalan o yüzde 60 kuruluğa ermiş olan çamurda kesinlikle koku oluşumu beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.