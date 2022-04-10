İzmit Körfezi derelerden gelen atıklardan 'bariyerler'le korunuyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde atıkların denize ulaşması engelleniyor.

Uygulamayla 2014 yılında alınan bariyerler sayesinde atıklar denize ulaşmadan toplanarak İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'de (İZAYDAŞ) bertaraf ediliyor.

Sabit bariyer sistemi sayesinde şu ana kadar yaklaşık 3 bin metreküp atık toplandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, AA muhabirine, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında deniz yüzeyinde kirlilikleri, deniz süpürgeleriyle temizlediklerini söyledi.

"Çöplere geçit vermemiş oluyoruz"

Körfezde 4 deniz süpürgesinin, her gün deniz yüzeyindeki kirlilikleri, çöpleri ve katı sıvı atıkları topladığını belirten Deniz, bunların daha sonra bertaraf için İZAYDAŞ'a gönderildiğini, deniz süpürgeleriyle 2007 yılından bu yana yaklaşık 6 bin 500 metreküp atık toplandığını bildirdi.

Deniz, ayrıca Körfez'de kirliliğin önlenmesi amacıyla bazı derelere 2014 yılında sabit bariyer sistemi kurduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu bariyer sistemi sayesinde çöplerin denize ulaşmasını engellemiş olduk. Bu bariyerlerde çöpler birikmekte ve biz de bunları almaktayız. Günümüzde özellikle deniz yüzeyindeki kirlilikler ön plana çıkmış durumda. Denizlerimiz özellikle plastik atıklarla kirlenmiş durumda. Burada bizim yaptığımız; rüzgar, akıntı gibi nedenlerle derelere ulaşan kirliliklerin, çöplerin, plastiklerin denize ulaşmamasını sağlamış oluyoruz. Böylelikle denizlerimiz kirlenmemiş oluyor. Özellikle dereleri düzenli olarak takip ediyoruz. Buradaki bariyerlerdeki atıklar temizleniyor. Böylelikle derelerde de bir gözümüz olmuş oluyor."

Oluşan bir kirlilik varsa bunu ivedilikle öğrendiklerini ve kaynağını tespit ettiklerini anlatan Deniz, "Biz ne kadar denizle ilgili çaba harcarsak İzmit Körfezi için Marmara Denizi için, bir iyileşme olacağını düşünüyoruz. Tabii burada yüzeysel sular, dereler önemli bir pozisyonda. Buradan her türlü kirlilik, denize taşınabilmekte. Bariyerler sayesinde çöplere geçit vermemiş oluyoruz." diye konuştu.

Deniz, derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde şu ana kadar yaklaşık 3 bin metreküp atık toplandığını kaydetti.

"Derelerin su kalitesi takibini yapıyoruz"

Marmara Denizi'nde geçen yıl görülen müsilaj (deniz salyası) konusuna değinen Deniz, 2007 yılında da İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde müsilaj görüldüğünü hatırlatarak, bunun üzerine TÜBİTAK MAM ile İzmit Körfezi ve Körfez'e akan derelerin su kalitesini izlemeye başladıklarını dile getirdi.

Deniz, İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin bulunduğunu belirterek, "Bu 12 dereden rutin olarak aylık numuneler alınıyor. Bu numunelerin anlık olarak ölçümlerini yapıp, laboratuvar ortamında yapılacak ölçümler için de TÜBİTAK MAM'a iletiyoruz. 12 derenin her ay olmak üzere su kalitesi takibini yapıyoruz." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde yoğun gemi trafiği yaşandığını, gemilerden kaynaklanan kirliklerle ilgili de her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Deniz, Körfez'i kirleten gemilere gereken cezaların kesildiğini dile getirdi.

İZAYDAŞ'a ait gemilerin, İzmit Körfezi'nden son 3 yılda 41 bin 901 metreküp atık topladığını belirten Deniz, "Gemilerden de atık topluyoruz. Atık toplamayla ilgili Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü mevcut. İZAYDAŞ ile yaptığımız bu protokolle 2 İZAYDAŞ gemisi atık toplama görevini yürütüyor, gemilerin sintine, slaç, atık yağı, çöp, pis su gibi atıklarını toplayarak bertaraf ediyor." ifadelerini kullandı.

Deniz, vatandaşların çevre duyarlılığının artmasının ve en ufak bir kirliliği belediyeye bildirmesinin önemine değinerek,"Burada bir duyarlılık olacak ki biz bunun üzerine gidelim, kirlilikle ilgili bir kaynak varsa onun tespitini araştıralım." dedi.