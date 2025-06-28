İzmit'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Kutlandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Büyükakın, bu tarihi günün önemine vurgu yaparak, topraklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 28 Haziran'ın, İzmit'in özgürlüğüne kavuştuğu güzel bir gün olduğunu belirtti.

Millete düşen görevin, bu emanet topraklara sahip çıkmak ve kenti daha yaşanabilir yarınlara taşımak olduğunu aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"O gün verilen mücadele, bugün hepimize örnek olacak kadar büyük bir cesaret ve inançla yazılmıştır. Biz de bu emanete sahip çıkarak şehrimizi daha güzel, daha güçlü bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, İzmit'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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