KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmasında dekoratif led aydınlatmalarla İzmit Demokrasi Bulvarının çehresi değişiyor

Önümüzdeki günlerde de Kandıra Sapağı ile birlikte son kat aşınma asfaltı serimi yapılacak.

ESTETİK BİR ÇEHREYE KAVUŞUYOR

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda üstyapı yenilemesi yapan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Kandıra Sapağı ile birlikte Demokrasi Bulvarında son kat aşınma asfaltı serimi yapacak. Demokrasi Bulvarında yolun sağlı sollu iki tarafında da 2 bin 500 metrekare baskı beton ve bordür imalatı yapan Büyükşehir ekipleri, orta refüjü yeniledi ve dekoratif led ışıklı aydınlatmalar ile bulvarı estetik bir görüntüye kavuşturdu. Önümüzdeki günlerde Kandıra Sapağı ile birlikte son kat aşınma asfaltı serimi yapılacak bulvar yepyeni bir çehreye kavuşacak.

KANDIRA SAPAĞI İLE BİRLİKTE ASFALTLANACAK

Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Eski Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı. Önümüzdeki günlerde de Kandıra Sapağı ve sapaktan Yahya Kaptan Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı Demokrasi Bulvarında asfaltlama çalışması yapılacak.

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