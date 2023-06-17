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İzmit Belediyesi Üniversite Adaylarına Destek Verdi

İzmit Belediyesi Üniversite Adaylarına Destek Verdi

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İzmit Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Ekipler, üniversite adaylarına kek, su ve meyve suyu ikram ederek, sınavda başarılar diledi. İzmit Belediyesi, YKS'nin ilk basamağı olan TYT sınavında gençleri yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde sınav yapılan okulların önünde stantlar kurarak gençlerin ve ailelerin yanında olan İzmit Belediyesi ekipleri, tüm adaylara, su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Yöneticileri ve onlarca personeliyle gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, yarın gerçekleştirilecek AYT - YDT sınavında da gençleri okullarda karşılayacak.

İzmit Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Ekipler, üniversite adaylarına kek, su ve meyve suyu ikram ederek, sınavda başarılar diledi.

İzmit Belediyesi, YKS'nin ilk basamağı olan TYT sınavında gençleri yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde sınav yapılan okulların önünde stantlar kurarak gençlerin ve ailelerin yanında olan İzmit Belediyesi ekipleri, tüm adaylara, su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Yöneticileri ve onlarca personeliyle gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, yarın gerçekleştirilecek AYT - YDT sınavında da gençleri okullarda karşılayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

İzmit Belediyesi TYT Güncel Haberler

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