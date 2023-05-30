İzmit Belediyesi'nden özel bireyler için Kısa Mola Merkezi

İzmit Belediyesi'nin özel bireyler ve yakınları için oluşturduğu Kısa Mola Merkezi'nde kayıt işlemleri sürüyor. Merkezde özel gereksinimli bireyler için çeşitli çalışmalar yapılacak ve ailelere de hizmet verilecek.

İzmit Belediyesi'nin özel bireyler ve yakınları için oluşturduğu Kısa Mola Merkezi'nde kayıt işlemleri sürüyor.

Özel gereksinimli yakını veya çocuğu bulunan ailelerden gelen talepler doğrultusunda kolları sıvayan İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerine bir yenisini daha ekledi. Kuruçeşme Hizmet Binasındaki Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Kısa Mola Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Kısa Mola Merkezi'nde, özel gereksinimli bireyler için ince motor becerileri, kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu, dil gelişimi, taklit-tahmin beceri oyunları, duyu-algı çalışmaları, okuma-yazma becerileri, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyileşmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Kocaeli'de bir ilk olma özelliğine sahip Kısa Mola Merkezi, özel bireylerin ailelerine de hizmet verecek. Halletmesi gereken işleri olan aileler, özel çocuklarını Kısa Mola Merkezi'ndeki eğitmenlere emanet edebilecek. - KOCAELİ