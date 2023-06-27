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İzmit Belediyesi Mezarlıkları Ziyaret Eden Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

İzmit Belediyesi Mezarlıkları Ziyaret Eden Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

Güncel Haberler

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşları yalnız bırakmadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekipler, mezarlık girişlerine kurulan stantlarda defne fidanı, şeker ve cüz dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşları yalnız bırakmadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekipler, mezarlık girişlerine kurulan stantlarda defne fidanı, şeker ve cüz dağıttı.

Arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıtan İzmit Belediyesi ekipleri, altı mezarlıkta kurulan stantlarla vatandaşların acısını paylaştı.

Başkan Hürriyet de Kent Mezarlığı'nda kurulan stantta vatandaşlara defne fidanı, şeker ve cüz dağıtımına destek vererek; hem yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi hem de bayramlarını kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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