İzmit Belediyesi Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İzmit Belediyesi, bağış yapmak isteyen vatandaşları Kurban Bayramı boyunca Gıda Bankası ve Aşevi'ne bekliyor.

Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İzmit Belediyesi, bağış yapmak isteyen vatandaşları Kurban Bayramı boyunca Gıda Bankası ve Aşevi'ne bekliyor.

İzmit Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuracak. İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca hayırseverlerin bağışlayacağı etleri kabul ederek bağışları ihtiyaç sahibi ailelere eşit şekilde pay edecek. Aşevi ve Gıda Bankası, bağışları kabul etmek için bayram boyunca 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.