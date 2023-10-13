İzmit Belediyesi Karabaş Mahallesi'nde Üstyapı Yenileme Çalışmalarını İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta bitmek üzere olan üstyapı yenileme çalışmalarını inceledi. Hürriyet , "Kent merkezinde yıllardır hiç el sürülmeyen birçok yerde köklü değişimler yapıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak başta olmak üzere kent merkezindeki birçok işlek sokakta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nı da baştan sona yeniledi.

HÜRRİYET, ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Bitmek üzere olan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet , Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, Yeni Cuma çevresinin hak ettiği değerine yeniden kavuştuğunu kaydetti.

"EL SÜRÜLMEYEN BİRÇOK YERİ YENİLİYORUZ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Yeni Cuma Cami'nin yanındaki Mimar Sinan Sokak'taki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa süre önce başlamıştık ve çok kısa sürede de bitirmiş olacağız. Kentin yıllardır hiç el sürülmeyen birçok yerini kıt kaynaklarımıza ve zaman zaman yaşadığımız sıkıntılara rağmen yenilemeye devam ediyoruz.

"BİRÇOK YERİ ALTYAPISIYLA BİRLİKTE YENİLEDİK"

Kent merkezini halkımızın daha huzurlu ve mutlu bir şekilde kullanabilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte her gün ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Kentin birçok bölgesinde estetik değeri yüksek köklü değişimler yapıyoruz. Fethiye Caddesi'nin altyapısıyla birlikte değişimini yapmıştık. Altyapı hizmet alanımızda olmadığı halde birçok yeri altyapısıyla birlikte yeniledik.

"KAYBETTİĞİ DEĞERİNE KAVUŞMUŞ OLDU"

Kentin merkezinde yıllardır atıl kalmış cadde ve sokaklarımız vardı. Köseoğlu Sokak, Cebesoy Sokak, Rauf Orbay Sokak gibi geri plana atılmış birçok yeri yenilemiştik. Esnafın rahat hizmet sunduğu, gençlerin de vakit geçirdiği yerler haline geldiler. Aynı zamanda Yeni Cuma Parkı'nı baştan sona yeniledik. Bu bölge yıllardır el sürülmemesi nedeniyle kaybettiği değerine kavuşmuş oldu.

"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Bu sokağı da diğer sokaklar gibi çok kısa sürede bitirmek üzereyiz. Diğer sokaklarda esnafımız 'Çok hızlı bitirdiniz. Bu kadar hızlı bitmesine şaşırdık' demişlerdi. Kaldırımları tamamladık. Elektrik bağlantılarının büyük bir kısmını bitirdik. Asfalt kısmının da bitmesiyle birlikte burası da aynı diğer sokaklar gibi cazibe merkezi haline gelecek. Yeni Cuma'nın tarihi silueti ile birlikte burası bambaşka bir görsele kavuşmuş olacak. Çalışma arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Ciddi bir emek ve çaba var. Her gün işimizin başındayız. Nitelikli, konforlu ve ömürlük olsun diye çok uğraşıyoruz. Kentimize hayırlı olsun."

"SOKAKLARI PRESTİJLİ HALE GETİRİYORUZ"

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de "Kentimizde cadde ve sokakları prestijli hale getirmeye devam ediyoruz. Mimar Sinan Sokak da insan sirkülasyonu çok fazla olan bir sokağımız. Burada 120 metre uzunluğunda deforme olan kaldırımları sökerek yerine bin 300 metrekare mineral parke çalışması yaptık. Altyapı hatlarını değiştirdik. Şu anda da devam eden asfalt çalışmalarını gün içinde tamamlayacağız. Buradaki çalışmalarımızı 15 günde bitirdik. Asfalt çalışmaları bittikten sonra dekoratif aydınlatma direklerimizi monte ederek caddeyi çok daha prestijli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.