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İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

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İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Bir hayırsever ile birlikte kurulan dikiş atölyesi, depremzede kadınlar için hizmet veriyor.

İzmit Belediyesi, bir hayırsever ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için dikiş atölyesi kurdu.

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede çadırkent ve konteynerkent kuran İzmit Belediyesi, depremzede kadınlar ve çocuklar için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, bir hayırsever ile birlikte Kahramanmaraş'ta kadınlar için dikiş atölyesi kurdu.

Deprem bölgesindeki kadınlar, İzmit Belediyesi'nin kurduğu konteyner dikiş atölyesine yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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