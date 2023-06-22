İzmit Belediyesi, kadınlarla yürüyüş etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik yürüyüş etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti ve desteklerini belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara yönelik açık havada spor aktivitelerine devam eden İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında spor salonundan faydalanan kursiyerlerle Seka Park'ta yürüyüş düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yürüyüş öncesi kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti.

"ÇOK GÜZEL AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİYORSUNUZ"

Başkan Hürriyet, "Yürüyüş etkinliklerinizi takip ediyorum. Çok güzel aktiviteler gerçekleştiriyorsunuz. Yürüyüş etkinliğini Karaabdülbaki'de de yapabilirsiniz. Orada açtığımız Çınar Kahvaltı Evi'ni, Çınar Kadın Kooperatifi işletiyor. Oradaki kadınlara destek vermek için yürüyüş etkinliği ve kahvaltı yapabilirsiniz. Sizlerin ziyaret etmesi oradaki kadınlara güç verir" diye konuştu.