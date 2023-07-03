İzmit Belediyesi 'Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısına katıldı

İzmit Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen 'Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısının ikinci oturumuna katıldı. Belediye, çocuk dostu kent hedefiyle UNICEF ile ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi; Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği ile düzenlenen ' Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısının ikinci oturumuna katıldı.

' Çocuk dostu kent İzmit' hedefiyle yola çıkan İzmit Belediyesi, UNICEF ile ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Çocuk Dostu Şehirler konulu deneyim paylaşımı toplantısının ikinici oturumu olan 'Çocuk Dostu Bütçe ve Veri Tabanı Pilot Uygulaması' toplantısına katıldı.

Çocuk Odaklı Bütçeleme ve Afet Riski Azaltma, Çocuk Odaklı Bütçeleme ve Strateji Geliştirme, Erken Çocukluk Gelişimi Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı, Belediyelere Düşen Rol ve Sorumluluklar ve belediyelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıya Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok belediye katılarak iyi uygulamalarını paylaştı.

DOĞA EĞİTİM KAMPÜSÜ ANLATILDI

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri'ne bağlı olarak görev yapan Esra Gündüz, UNICEF iş birliği ile yürütülen Benim Evim Çocuk Merkezi ve Doğa Eğitim Kampüsü projelerini toplantıya katılan diğer belediyelerle paylaştı.