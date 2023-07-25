İzmit Belediyesi Buğday Balyalarını Üreticilerle Paylaşacak
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İzmit Belediyesi, Kozluca Mahallesinde buğday saplarından elde edilen balyaları üreticilerle paylaşacak. Buğday saplarını balya yapmaya devam eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiklerini ilerleyen zamanlarda İzmitli üreticilere dağıtacak.
İzmit Belediyesi, Kozluca Mahallesinde buğday saplarından elde edilen balyaları üreticilerle paylaşacak.
İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi çerçevesinde Kozluca Mahallesinde toprakla buluşturduğu Nusrat cinsi buğdayların hasadını geçtiğimiz hafta yapmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleştirilen hasat sonrası, buğday saplarından balya üretimine de hız kesmeden başlandı. Buğday saplarını balya yapmaya devam eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiklerini çiftçilerle paylaşacak. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, balyaları ilerleyen zamanlarda İzmitli üreticilere dağıtacak. - KOCAELİ