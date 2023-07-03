İzmit Belediyesi 300 Ton Kurban Atığını Bertaraf Etti

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca 300 ton kurban atığı bertaraf etti. 'Her şey tertemiz bir İzmit için' parolasıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda da kentin dört bir yanında gece gündüz mesai yaptı. Ekipler, 4 günlük bayram sürecinde İzmit'in her yerinde kurban atıklarını topladı. Yaklaşık 300 ton kurban atığını toplayarak bertarafını sağlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, kirliliğin önüne geçti.