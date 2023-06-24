İzmit Belediye Başkanı Personeliyle Bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye personeliyle Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaştı ve bayram çikolatası ikram etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, haftanın son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Hürriyet, personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı, personele bayram çikolatası ikram etti. Bayramlaşma programında başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Hürriyet, "Bu dönem içerisinde kutlayacağımız son bayram olacak. O yüzden de hazır pandemi koşullarını da atlatmışken böyle bir bayramlaşma programı yapalım dedik. Katılım gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum" dedi.