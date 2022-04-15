İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, yaptığı ödemelerle ilgili iddialara cevap verdi Açıklaması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı ödemelerle ilgili hakkında çıkan iddialara ilişkin, "İddiaları ortaya atanları bu iddiaları ispatlamaya davet ediyorum. Hodri meydan, adliye orada." dedi.

Hürriyet, İzmit Belediyesi Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, bugüne kadar haklarında çıkan tüm iddiaları belgelerle boşa çıkardıklarını, çıkarmaya da devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana her belediye meclisi toplantısının çok aksiyonlu olduğunu dile getiren Hürriyet, sürekli olmayan bir şeyleri ispat etmekten yorulduklarını ama iddialarda bulunanların yorulmadığını kaydetti.

"Öz yeğenine iş verdiği" şeklinde çıkan iddialara ilişkin yanında getirdiği soy kütüğü bilgilerini içeren belgeleri gösteren Hürriyet, "İddia edilen soyadları Köstekli, Oral ve Altın. Benim bu soyadlarda asla ve asla öz yeğenim yok. Özellikle şunu söylemek istiyorum; iddiaları ortaya atanları, bu iddiaları ispatlamaya davet ediyorum. Hodri meydan, adliye orada." ifadelerini kullandı.

Kurulmamış şirkete iş verildiği iddiası üzerine soruşturma başlattıklarını aktaran Hürriyet, şöyle devam etti:

"Her iki müfettişimiz de dosyayı titizlikle inceledi ve gördük ki kurulmamış şirket değil. Kurulmuş, ticaret siciline başvurusunu yapmış, tescil onaylanmadan teklif vermiş ama kaşesi, vergi numarası her şeyi var. Tescil onaylanmadan sadece teklif vermiş ama ödemeler, yapılan işin tümü tescil onaylandıktan sonra yapılmış. Bunu da raporla birlikte tüm detaylarını AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine verdik."

Hürriyet, iddialarla ilgili hukuki haklarını kullanacağını sözlerine ekledi.