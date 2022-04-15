İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in yaptığı ödemelerle ilgili iddialar

İzmit Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Denetim Komisyonu Başkanı Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesinden yüklü miktarda iş alan firmaların Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçilmesinin ardından kurulduğunu ve bu firmalara 50 milyon liraya yakın bir rakam ödendiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Tutuş, İzmit Belediyesinde hazırlanan denetim raporunun 2021'i kapsadığını belirtti.

İzmit Belediyesinin bütçesinin 3 yıldır sağlıklı kullanılmadığını, bu yıl da aynı sonuca ulaştıklarını aktaran Tutuş, İzmit Belediyesinin doğrudan temin limitlerinde inanılmaz derecede aşımlar yaptığını belirlediklerini kaydetti.

Tutuş, yaptıkları tespitlerden bahsederek, "İzmit Belediyesine yüklü iş yapan firmaların tamamının Fatma hanım belediye başkanı olduktan sonra kurulduklarını tespit ettik. Firmaların kim olduklarını yavaş yavaş incelemeye başladığımızda Fatma hanımın yeğeni, Kocaeli CHP Milletvekili Haydar Akar'ın kardeşi, yine CHP'nin Kocaeli'de bir meclis üyesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Tutuş, ayrıca Hürriyet'in yakınları olan kişilerin, farklı farklı şirketler kurduğunu belirlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Ayrı ayrı şirket kurarak, karı koca şirketleriyle beraber İzmit Belediyesine maalesef doğrudan teminlerle ve yüklü miktarlarda faturalar kestiklerini tespit ettik. Fatma hanımın yeğeninin üzerine olan şirketin, ciddi miktarda bir bedelle 'İzmit' şarkısı diye bir şarkı yaptığını ve buna karşılık kendilerine para ödendiğini gördük raporlarda. Yanılmıyorsam sadece bir fatura 35 bin lira. Ben 'İzmit şarkısı' diye bir şarkı hiç duymadım, siz duydunuz mu bilmiyorum. "

"Diğer faturalarda da bunun gibi şüpheli işler çok"

Tutuş, İzmit Belediyesinin firması olmayan kişilere de makbuz kestiğini dile getirerek, "Bunları alt alta topladığımızda bizim gördüğümüz, tespit edebildiğimiz 1,5 milyon liraya yakın sadece yeğenine, aile ve akrabalarına kesmiş oldukları faturalar var. Bu faturaların karşılığında bir mal ya da hizmet alınıp alınmadığı konusunda da emin değiliz. Bir faturadan örnek verdim. İzmit şarkısı diye bir mal ya da hizmetin İzmit'e ne faydası olacak? Biz anlayamadık bunu. Dolayısıyla diğer faturalarda da bunun gibi şüpheli işler çok." diye konuştu.

Tutuş, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in belediye başkanı olduktan sonra kurulan şirketlere 50 milyon liraya yakın bir rakam ödendiğini iddia ederek, "Burada toplamda 50 milyona yakın bir rakam var. Çok ciddi bir rakam. İzmit Belediyesinin bütçesi 300 milyon zaten." dedi.

"Şoförü de kayınpederinin üzerine iş almış"

Meclis üyesi Fikret Hocaoğlu da "İzmit" şarkısına karşılık fatura kesildiğini, şarkıyı hiç duymadığını belirterek, "İzmit halkı İzmit'e hizmet etsin diye Fatma hanımı seçti. Ancak 3 sene sonra gördük ki Fatma hanımın yeğenleri, milletvekilinin kardeşi, il başkanının yeğeni, akrabalar, eşler, dostlar, eski il gençlik kolları başkanı, meclis üyeleri, karısı, kızı, yeğeni pek çok kişi böyle eş, dost, akraba... Hatta bu furyaya şoförü de katılmış. O da kayınpederinin üzerine iş almış. Yani bunlar hizmet etmeye değil de sanki çiftlik gibi kullanmaya gelmişler İzmit Belediyesini." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis üyesi Güzin Taştekin de Hürriyet'in iddialar karşısındaki tutumunu eleştirerek, "Görüştüğümüz, konuştuğumuz belgeler uzun süredir basında da yer alıyor. Bu tip haberler üzerine yapılan yorumlar da var. Bunlara müdahale edip, daha önce çıkmış haberlere bile müdahale edip bunları kaldırmaya uğraşıyor." şeklinde konuştu.