Kocaeli'de adliye önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki adliye önünde meydana gelen bıçaklı kavgada, E.Ç. ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olay, bir dava sonrası adliye önünde yaşanan tartışmayla başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adliye önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişi arasında geçen yıl yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın görülmesinin ardından taraflar arasında adliye önünde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, E.Ç'yi göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan E.Ç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
