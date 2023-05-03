İzmirlilerin TCG Anadolu'ya ilgisi yoğun oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, demirlediği Alsancak Limanı'nda İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, demirlediği Alsancak Limanı'nda İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.

Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı Alsancak Limanı'nda İzmirliler tarafından heyecanla karşılandı.

Basın brifinginin ardından halk ziyaretine açılan TCG Anadolu, kapılarını açtığı ilk andan itibaren her yaştan İzmirlileri ağırlamaya başladı.

İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi misafir eden TCG Anadolu'yu gezmek isteyen İzmirliler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Alsancak Limanı'ndan 1. Kordon'daki yeşil alan girişine kadar sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, gruplar halinde gemiye alındı.

Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da gösterime sunuldu.

Vatandaşların heyecanlı bekleyişi

76 yaşındaki Hacı Aydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisini görmek için beklediğini söyledi.

Sabahtan bu yana büyük bir heyecan yaşadığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Dünya devleriyle yarışacak gemimizi görmeye geldik. Gurur duyuyoruz. Allah yaptırandan da yapandan da en ufak bir yardımı olandan da razı olsun. Bu gemiyi televizyonda görmüştüm. Sıraya gireli yaklaşık yarım saat oldu. Gerekirse onu görmek için sabaha kadar beklerim."

Fatih Yıldırım da geminin İzmir'e geleceğini sosyal medyadan öğrendiğini ifade ederek, "Heyecanla geldik, inşallah ziyaret edeceğiz. Geminin içinde Bayraktar Kızılelma'nın da olduğunu öğrendik. Bu gelişmeleri çok yakından takip ediyorum ve Türkiye'nin geldiği nokta ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

TCG Anadolu'yu görmek için 1 yaşındaki bebeğiyle sırada bekleyen Leyla Torun ise kendisi gibi çocuklarının da Türkiye'de üretilen eserlerle gurur duyacağına inandığını söyledi.

TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.