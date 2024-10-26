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İzmirli Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: 23 Milyon Lirayı İade Etti

İzmirli Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: 23 Milyon Lirayı İade Etti
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İzmir'de inşaat ve apartmanlarda temizlik yapan Özkan Aydik, hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı iade ederek büyük bir erdem sergiledi. Durumu hemen bankaya bildiren Aydik, paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

İzmir'de inşaat ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı sahibine iade etti.

Menderes ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Özkan Aydik, doğal gaz faturasını ödemek için bir bankanın mobil uygulamasına girdiğinde, hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira para gönderildiğini fark etti.

Önce telefonla bankayı arayan Aydik, ardından da bankanın şubesine giderek müşteri temsilcisiyle görüştü. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine para sahibine gönderildi.

Aydik, AA muhabirine, hesabında 23 milyon liradan fazla parayı görünce yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Durumla ilgili polisi de bilgilendirdiğini ifade eden Aydik, "Bir baktım ki 23 milyon küsur para var. Direkt müşteri hizmetlerini aradım, sonrasında da şubeye gittim. Aileme veya dostlarıma ve hiç kimseye söylemeden önce bu parayı iade ettim." dedi.

Aydik, inşaatlarda ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağladığını ve evinin kira olduğunu söyleyerek, "Yüksek bir gelirim yok. Bu parayı harcayabilirdim ama aklıma bile gelmedi. Aklıma bu paranın haram olduğu, iade etmem gerektiği geldi. Daha sonra çevreme bu durumu anlattım. Bir kısmı olumlu baktı, 'İyi yapmışsın.' dedi, bir kısmı da 'Neden yaptın?' dedi. Para yerini bulsun, benim için önemli olan odur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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