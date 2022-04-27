İzmirli teknisyen yükseklik korkusuna inat rüzgar türbininde çalışıyor
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İzmir'de yaşayan adrenalin tutkunu Hazel Kaya, rüzgar türbini ve gökdelen gibi onlarca metre yükseklikteki yapılarda çalışmayı gerektiren mesleğini yükseklik korkusuna rağmen başarıyla yürütüyor.
İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir'de yaşayan adrenalin tutkunu Hazel Kaya, rüzgar türbini ve gökdelen gibi onlarca metre yükseklikteki yapılarda çalışmayı gerektiren mesleğini yükseklik korkusuna rağmen başarıyla yürütüyor.
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