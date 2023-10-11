İzmirli Sağlıkçılar Yetkililere Seslendi: "Sağlık Kuruluşları Suç Mahalli Haline Gelmiştir.

İzmir Sağlık Platformu, sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Sağlık çalışanına yönelik fiziksel şiddet tutuklanma sebebi olan katalog suçlara eklenmelidir ve uygulanması sağlanmalıdır” dedi. Kaynak, sağlıkta şiddete verilecek cezanın alt sınırının en az 2 yıl olması ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara ceza indirimi veya ceza ertelemesi uygulanmamasını da istedi.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Sağlık Platformu, sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Sağlık çalışanına yönelik fiziksel şiddet tutuklanma sebebi olan katalog suçlara eklenmelidir ve uygulanması sağlanmalıdır" dedi. Kaynak, sağlıkta şiddete verilecek cezanın alt sınırının en az 2 yıl olması ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara ceza indirimi veya ceza ertelemesi uygulanmamasını da istedi.

İzmir Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Hekim Birliği Sendikası'nın oluşturduğu İzmir Sağlık Platformu, son olarak Kocaeli ve Şanlıurfa'da yaşanan sağlıkta şiddet olayları için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Basın açıklamasına İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Yüce Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hakan Kültürsay ve Uzm. Dr. Haldun Öniz de katıldı. "Artık yeter! Görevimizin başında şiddet istemiyoruz" diyen İzmir Sağlık Platformu üyeleri, şiddete karşı önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

"HASTANELER SİLAHLI GRUPLARIN HESAPLAŞMA ALANI, SAĞLIK KURULUŞLARI SUÇ MAHALLİ HALİNE GELDİ"

Ortak basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu.

"Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acil önlem alınmalıdır ve etkili yasal düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmelidir" diyerek sözlerine başlayan Kaynak, "Son olarak Kocaeli ve Urfa'da tanık olduğumuz olaylar sağlıkta şiddetin artarak devam ettiğinin göstergesidir. Hastalar ve yakınlarınca sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel şiddet yanında hastanelerin silahlı grupların hesaplaşma alanı olmasıyla sağlık kuruluşları birer suç mahalli haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 2017 yılında 7751 olan beyaz kod sayısı 2021 yılında 102 bine dayanmıştır. 2021 yılındaki beyaz kod vakalarının sadece 7300 tanesi savcılığa intikal etmiş, Sağlık Bakanlığı'nın hukuki desteği ise ancak %10 dolayında kalmıştır. Bu durum, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, kamu yönetiminin, sağlıkta şiddet konusunda samimiyetsiz bir yaklaşım içinde olduğunun kanıtıdır. Çünkü son 21 yıldır 'sağlıkta dönüşüm' başlığı altında yürütülen sağlık politikasının temeli, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılmasına dayanmaktadır. En tepeden en alta kamu yöneticilerinin gösterdikleri yaklaşımdan bu itibarsızlaştırmanın bilinçli ve ısrarlı bir siyasi program olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA ŞİDDET POLİTİK BİR TERCİHİN SONUCUDUR"

'Sağlıkta dönüşüm' süreciyle birlikte hastaların müşteri, sağlık tesislerinin işletme haline geldiğini söyleyen Kaynak, şunları söyledi:

"Sağlık hizmeti sadece 3. basamakta çözümlenmeye yönlendirilmiştir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının birer bant işçisi konumuna getirilmesi çok önemli bir insan kaynağının, hesapsızca ve huncarca tüketilmesi ve ziyan edilmesidir. Tüm bu nedenlere 'sağlıkta şiddet' politik bir tercihin sonucudur. Siyasi iktidarın tıkanmış ve yürümez hale getirdiği sağlık sistemini, yürüyormuş gibi göstermek için, 'devletin zor kullanma yetkisini vatandaşa devrettiği' bir alan haline gelmiştir. Adeta yurttaşa, 'git sağlık sisteminden istediğini almaya çalış, alamadığında şiddet kullanabilirsin, sana cezasızlık vaadediyorum' şeklinde bir zımni kabul algısı yaygınlaştırılmıştır. Ekonomik ve sosyal ortamın zaten bir şiddet toplumuna dönüştürdüğü insanlar, kolayca silahlanmış, hukuka olan güvenini yitirmiş, kendi sorununu kendisinin çözmeye yönlendirilmiş bireyler olarak şiddet kullanarak her sorununu çözeceği algısıyla donatılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılan 'sağlıkta şiddet' konulu TBMM özel oturumuna katılmayan siyasilerle, alışveriş merkezlerinde bile yaygın kullanılan, elektronik kontrol sistemleri ve güvenlik önlemlerini öteleyen bürokratlarla, sağlıkta dönüşüm ideologlarıyla yaratılan bu tabloda şiddetin 'aslında sağlık sistemi yürüyor'muş gibi göstermenin siyasi bir enstrümanı olarak kullanıldığı görülmektedir."

"SAĞLIKTA ŞİDDETE CEZANIN ALT SINIRI EN AZ 2 YIL OLMALI"

"Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Görev yaparken şiddete uğramak istemiyoruz" diyerek yetkililere seslenen Kaynak, sağlıkta şiddeti önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sağlık kurumlarında yöneticilerin ve çalışanların şiddet anında nasıl hareket edeceğine dair algoritmalar oluşturulmalıdır. Sağlık tesisi girişlerinde etkin güvenlik kontrol noktaları olmalı, ateşli veya kesici-delici silah ile sağlık tesisine girilmesine izin verilmemelidir. Acil servis, doğumhane, ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu birimlerde panik odası gibi güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Herhangi bir sağlık kurumunda şiddet uygulamış kişilere karşı sağlık çalışanlarını uyarıcı sistemler geliştirilmelidir. Hastalar ve yakınlarının şiddete başvurmaları durumunda ağır sonuçları olacağını bildiren görseller hazırlanmalı, sağlık tesislerine asılmalıdır. Sağlık kurumları yöneticilerinin çalışanlarını şiddete karşı koruma performansları ölçülmeli, gerekli çabayı göstermeyen yöneticilere uygulanacak yaptırımlar belirlenmelidir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamındaki verilecek randevu aralıkları her kurum ve her branşın özelliklerine göre öncelikle hekimler ve sağlık tesislerinin kendisi tarafından belirlenmeli, MHRS dışı hasta muayenesi uygulanmamalıdır. Hastaların randevu saatine dek bekleyebileceği uygun alanlar oluşturulmalı, belirli bir saatten önce hastaların muayene odasına yönelmediği bir düzenleme sağlanmalıdır. Çalışan güvenliği sağlıkta hizmet kalite standartlarının en önemli göstergesi haline getirilmelidir. Sağlıkta şiddete verilecek ceza alt sınırı en az 2 yıl olmalı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, ceza indirimi veya ceza ertelemesi uygulanmamalıdır.Sağlık çalışanına yönelik fiziksel şiddet (darp, cebir, tehdit, hakaret, görevi yaptırmama gibi suçlar) tutuklanma sebebi olan katalog suçlara eklenmelidir ve uygulanması sağlanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya işaret diliyle seslendi. Sendika üyeleri, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük eşliğinde işaret dilini kullanarak sağlıkta şiddetin sona ermesini talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

BASIN AÇIKLAMASI

2.VİDEO

BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASININ İŞARET DİLİ İLE BAKAN KOCA'YA YOLLADIĞI MESAJ