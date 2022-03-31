İzmirli Kadın Şef İngiltere'nin En İyi Kebap Ustası Seçildi - Haberler

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İzmirli Kadın Şef İngiltere'nin En İyi Kebap Ustası Seçildi

DailyMotion.com - Güncel
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On yıldır İngiltere'de düzenlenen "British Kebap Awards- İngiltere Kebap Ödüller"inde bu yıl ilk kez bir kadın şef ödül aldı.

ANKARA (DailyMotion.com) - On yıldır İngiltere'de düzenlenen "British Kebap Awards- İngiltere Kebap Ödüller"inde bu yıl ilk kez bir kadın şef ödül aldı. Ödüle layık görülen, Fatma Güngör İzmir'den beş yıl önce Ankara Anlaşması adlı girişimci vizesiyle İngiltere'ye gelişini ve kısa sürede bu başarıyı nasıl elde ettiğini VOA Türkçe'ye anlattı

DailyMotion.com / Güncel

England, Ankara, İzmir, Güncel, Haberler

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