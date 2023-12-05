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İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocuklarına lehte karar

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ABD'li Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson'ın, geçen yıl hayatını kaybeden İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları oldukları iddiasıyla açtıkları davada mahkeme davacı kardeşlerin lehine hüküm kurdu.

ABD'li Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson'ın, geçen yıl hayatını kaybeden İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları oldukları iddiasıyla açtıkları davada mahkeme davacı kardeşlerin lehine hüküm kurdu.

Kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen davada hakim dosyayı karara bağladı.

Hakim, 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.

Öte yandan, daha önce Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için dava açan kardeşlerin, Pırlant'ın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.

Davanın geçmişi

Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve emlak sektöründeki yatırımlarını İzmir'de alışveriş merkezleri ve otel yatırımlarıyla sürdüren Pırlant, geçen yıl kalp krizi sonucu vefat etmişti.

ABD'de yaşayan Candice Jackson ile kardeşi Henry Kevin Jackson, babalarının Kasım Pırlant olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için 2018'de dava açmıştı. Kardeşler, bu süreçte İzmir'e gelerek Kasım Pırlant ile de görüşmüşlerdi.

Dava kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında incelenmiş, test sonucunda Jackson kardeşlerin Pırlant ile yüzde 99,9 oranında DNA uyumunun bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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