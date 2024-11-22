İzmirli Ev Kadınları Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Yardım Dağıttı

İzmir'de ev kadınları tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz Biz Buradayız" Grubu Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları eşyaları 250 aileye dağıttı.

Gaziantep'e gelen grup üyeleri, grup başkanı Mine Emek ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Oğuzeli ilçesine geçen grup üyeleri, merkezde ve kırsal mahallelerde oturan 250 aileye, İzmir'de çocuk, anne ve babalar için hazırladıkları kıyafet, ayakkabı, çeyizlik eşya ve okul çantalarını dağıttı.

Kapı, ellerinden geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.