İzmirli Dernek Nijerya'da 350 Yetime Umut Oldu

İzmir merkezli Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya'da açtığı iki yetimhane ile 350 yetim çocuğa barınma ve eğitim imkanı sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gelir adaletsizliği, kuraklık ve iç çatışmalar nedeniyle ciddi insani krizlerle mücadele eden Nijerya'da yaklaşık 8 ay önce iki yetimhane projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yapılan 200 kişilik yatak kapasiteli Elmas Efe Yetimhanesi ile restore edilerek kullanıma kazandırılan eski yetimhanenin açılışı, derneğin başkanı Muhammet Münir Ersoy ve projeye destek veren sosyal medya içerik üreticisi Cem Özkök'ün katılımıyla yapıldı.

Ayrıca çocuklara kıyafet ve yemek dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkök, Nijeryalı çocukların yaşadıkları karşısında derin bir üzüntü hissettiğini belirterek, "Buraya gelmeden önce Nijerya'daki insanların yaşadıkları zorlukları sadece uzaktan görebiliyorduk. Elbette üzülüyordum, bazen bakmaya bile dayanamıyordum. Ancak o çocuklarla temas edince hissettiklerim tarif edilemezdi. Uzaktan duyduğum acının yüz katını kalbimde hissettim. Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.