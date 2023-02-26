İzmirli depremzedelerden emsal artışıyla ilgili karar nedeniyle TMMOB'a tepki

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, yargıya başvurarak Bayraklı ilçesinde deprem sonrası yerel yönetimin emsal artışı getiren imar plan notu düzenlemesiyle ilgili yürütmenin durdurulmasını sağlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) tepki gösterdi.

Dernek binası önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, belediyeden alınan emsal artışı sayesinde depremden zarar gören evlerin yerine yapılan inşaatların hareketlendiğini ancak yürütmeyi durdurma kararının umutlarını söndürdüğünü söyledi.

Rantçı olmadıklarını ifade eden Özkan, "Günümüz şartlarında 110 metrekare bir daire 1 milyon 600 bin liraya inşa edilirken, emsal artışıyla bu değer 600 bin liraya düşmektedir. Buradan hareketle emsal artışı isteğimiz olmuş ve belediyemiz tarafından olumlu karşılanmıştır. Fakat TMMOB'un itirazı ve süreci mahkemeye taşıması ile bizim için belirsizlik başlamıştır." diye konuştu.

Özkan, TMMOB'un nüfus yoğunluğu olacağı ve kentin kaldıramayacağını savunduğunu aktararak, "TMMOB'un 17 katlı binasının yanında benim 7 katlı binam yoğunluk yapıyorsa ne diyeyim bilemedim." dedi.

"Yüksek kat öldürür." ifadesinin doğru olmadığını savunan Özkan, şöyle konuştu:

"Aynı yıl yapımı aynı kat birçok bina varken bir kısmının yıkılması yüksek kattan mı, imalat hatası mı? İlim ve fenne göre yapılan binalar ayakta. Onların iddiasına göre Japonya'daki yüksek katlar, Amerika'daki yüksek katlar her an yıkılmalı. Çünkü orası da deprem bölgesi. Bizim yapacağımız bir nevi kentsel dönüşüm. Bu hikayede yer almak isteyenler yanımızda olanlardır. TMMOB bu fırsatı tepmiş ve kamudan halktan ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Zira bize gösterdikleri ihtimamı, özeni aynı bölgede yapılan 48 katlı binalara göstermemişlerdir ve onlar gözümüzün içine baka baka yükselmeye devam etmekte, satışlar yapmakta, insanları oturtmaya başlatmışlardır."

İzmir 5. İdare Mahkemesi, TMMOB'un, Bayraklı Belediye Meclisince kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan imar plan notuna, "hukuka aykırı olduğu, kapsamını aşacak şekilde yoğunluk artışı öngördüğü ve imar planlarının bütünlüğünü ortadan kaldırdığı" iddialarıyla yaptığı itirazı değerlendirmiş, 2 Şubat'ta yürütmeyi durdurma kararı vermişti.