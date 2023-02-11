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İzmirli beyin cerrahı depremde hayatını kaybetti

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İzmirli beyin cerrahı depremde hayatını kaybetti

İzmirli tanınınmış beyin cerrahlarından Dr. Levent Tosyalı ve annesi Meral Tosyalı, depremin vurduğu Hatay'da, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

İzmirli tanınınmış beyin cerrahlarından Dr. Levent Tosyalı ve annesi Meral Tosyalı, depremin vurduğu Hatay'da, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden İzmir'e bir acı haber daha ulaştı. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli, emekli Hava Tabip Albay Levent Tosyalı, annesini ziyaret etmek için gittiği Hatay'da, 6 Şubat'ta depreme yakalandı. Evli ve 5 yaşında kız çocuk babası olan Dr. Levent Tosyalı ile annesi Meral Tosyalı'dan acı haber geldi.

Hayatını kaybettiği öğrenilen Dr. Tosyalı ve annesinin ölüm haberi, hastanenin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalan Beyin ve Sinir Cerrahi bölümü hekimimiz Op. Dr. Levent Tosyalı ve annesinin vefat ettiği haberi bizi derinden üzmüştür. Hekimimiz ve annesi için Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" sözlerine yer verildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kahramanmaraş İzmir Hatay Yerel Güncel Haberler

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