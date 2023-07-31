İzmirim Kart ile toplu ulaşım ücretleri güncellendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmirim Kart ile tam biniş ücretini 13 lira olarak belirledi. Yeni düzenlemeyle indirimli binişlerde ise aktarmalarda yüzde 50 ve yüzde 75 indirim uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücretlerini güncelledi. Buna göre İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 13 lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME'de alınan kararla İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli yeni fiyat tarifesi, İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 13 lira, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 lira ve öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 lira olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeyle tam ile indirimli binişler, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında ise tam biniş 6,5 lira, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 lira, öğrenci ücreti 2,50 lira oldu.

Açıklamada 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle personel, amortisman giderleri, akaryakıt ve enerji harcamaları da hesaplandığında toplu ulaşımda biniş başına maliyetin 40.91 lira olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin biniş başına 27.91 lira destek vereceği de belirtildi.