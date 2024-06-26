İzmirgaz ve Samgaz, afet durumlarında iletişim hizmeti için protokol imzaladı

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İzmirgaz) ve Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, afet durumlarında telekomünikasyon alanında etkin ve kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla protokol imzaladı.

İzmirgaz'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza törenine İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Samgaz Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ve birim müdürleri katıldı.

Protokolle, acil durumlarda iletişim sistemlerinin karşılıklı yedeklenmesi, kurum içi ve kurum dışı süreçlerin belirlenerek işletmeye hazır hale getirilmesini hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, yaşanan deprem felaketlerinin ardından afet hazırlık komisyonu oluşturarak gerekli hazırlıkları yapamaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşanan afetlerde koordinasyonun ne kadar önemli olduğun gördük. Bu koordinasyonların temelinde ise iletişim yatmaktadır. Bugün imzaladığımız bu protokol ile çağrı merkezlerimizin entegrasyonunu sağlayarak afet durumlarında hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini vatandaşlarımıza veriyor olacağız. SAMGAZ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, kriz yönetimi konusundaki kararlılığımızı ve iş birliği anlayışımızı göstermektedir."

Samgaz Genel Müdürü Kolsan da protokolün her iki tarafa ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.