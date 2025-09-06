İzmir ve Uşak'tan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek

İzmir ve Uşak'ta, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan TÜGVA İl Başkanı Yiğit Aslanata, Gazze halkının iki yıldır büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanların Filistin'deki insanlara destek olmak için bir araya geldiğini vurgulayan Aslanata, yüzlerce aktivistin 80'den fazla gemi ve yelkenliyle yola çıktığını söyledi.

Aslanata, insani yardımların acilen Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu filo yalnızca insani yardımı değil, aynı zamanda umudu, kararlılığı, insanlığın onurunu taşıyor. Bu bir yolculuk değil, bu bir vicdan seferberliğidir. Buradan Birleşmiş Milletler ve tüm üye ülkelere sesleniyoruz. Bu filoyu himayenize alın. Aktivistlerin güvenliğini teminat altına alın. Gazze'deki ablukanın kalkması için acil insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Bu çağrı, merhametin adaletle buluşma çağrısıdır."

Uşak'ta ise Çakaloz Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

"Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek" pankartının açıldığı yürüyüşte, bazı vatandaşlar, "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Soykırıma göz yumma", "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşların Filistin kefiyesi taktığı yürüyüşte, çeşitli sloganlar atıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda topluluk adına açıklamayı okuyan Huzeyfe Önder, Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivistin yer aldığını belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini ve katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Önder, "Tüm dünya halkları, sivil toplum kuruluşları ve devletler bu vahşete karşı ortak bir irade koymalıdır. Sumud Filosu sadece bir yardım girişimi değil, insanlığın zulme karşı vicdani isyanıdır. Her gemiyle umut, her yolcu ile dayanışma mesajı taşımaktadır. Hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç hesabını verir. Filistin halkı ise direnişiyle, sebatıyla, inancıyla özgürlüğe kavuşacaktır." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar oturma eylemi yaptı.