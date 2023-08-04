İzmir ve Manisalı Muhtarlara Yangın Söndürme Su Tankı Teslim Edildi

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek için basınçlı su atabilen su tankı teslim etti. İzmir ve Manisalı 24 muhtar, yangın söndürme su tanklarını kullanmak için eğitim aldı.

İzmir ve Manisalı muhtarlara İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarını önlemek için basınçlı su atabilen su tankı teslim etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan 24 adet yangın söndürme su tankı, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Orman Yangın Söndürme Ekip Merkezinde İzmir ve Manisalı 24 muhtara teslim edildi. Teslim töreni öncesi İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Derince ve teknik ekip, muhtarlara yaklaşık bir saat su tankı kullanımı hakkında eğitimi verdi.

Derince: "Sayısını 457'ye çıkarmış olacağız"

İzmir Bölge Müdürlüğü olarak 2022 yılında 12 yangın su tankının orman mahalle muhtarlıklarına teslim edildiğini dile getiren Zafer Derince, "Bu yıl yatırım programımıza aldığımız 24 yangın su tankerinin 1 milyon 801 bin 209 lira tutarıyla alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün İzmir ilinden 8, Manisa ilinden de 16 mahalle muhtarlığına teslim ederek verilen yangın su tankeri sayısını 457'ye çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu. - İZMİR