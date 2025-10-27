Haberler

İzmir ve Manisa İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir ve Manisa'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
