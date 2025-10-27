İzmir ve Manisa İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir ve Manisa'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.???????