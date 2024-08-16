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İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir'deki yangına 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilirken, Manisa'daki yangına ise 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'da 2 mahalle tahliye edildi.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kentte dün akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı.
Gördes'teki yangınlara müdahale sürüyor
Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.
Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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