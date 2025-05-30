İzmir ve Manisa'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir ve Manisa'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada terör örgütleri propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İZMİR ve Manisa'da, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Sosyal medyada DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Manisa'da dün sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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