İzmir ve Manisa'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR ve Manisa'da, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Sosyal medyada DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Manisa'da dün sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.