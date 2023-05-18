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İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Manisa ve İzmir'in bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Manisa ve İzmir'in bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Zaman zaman dolunun da yağdığı kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede dün de görülen dolunun tarım arazilerine de hasar verdiği belirtildi.

İzmir'de de merkez ilçelerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanırken sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanmak zorlandı. Kentte kısa aralıklarla dolu yağışı da etkili oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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