İZMİR VE MANİSA'DA MUHTARA TOPLAM 24 YANGIN SÖNDÜRME SU TANKERLERİ DAĞITILDI

İZMİR ve Manisa'daki orman ve kırsal alanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edilebilmesi için 24 mahalle muhtarına törenle 1'er adet yangın söndürme su tankeri dağıtıldı.

Törende konuşan İzmir Orman Genel Müdürü Zafer Derince, yangın söndürme su tankerinden 16'sının Manisa, 8'inin de İzmir'de kullanılacağını belirtip, bugüne kadar dağıttıkları su tankeri sayısının 457'ye ulaştığını söyledi. Derince, bu yıl iki ilde ocak ayından bu yana 150'si orman ve 149'ı orman dışı olmak üzere toplam 299 yangına müdahale edilerek daha geniş alanların yanması önlendiğini kaydetti.İzmir ve Manisa'daki 24 mahalle muhtarına yangın su tankeri dağıtımı için İzmir Orman Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İzmir Orman Genel Müdürü Zafer Derince, Makine Teknikeri Orhan İpek ve muhtarlar katıldı. Törende konuşan İzmir Orman Genel Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına değinip, Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları önleme, erken uyarı ve hızlı-etkin müdahale ile rehabilitasyondan oluşan üç temel stratejisi çerçevesinde özveriyle yürütüyoruz. İzmir ve Manisa'da geçen yıl çıkan 296'sı orman, 402'si ise orman dışı olmak üzere toplam 698 yangına müdahale edilerek söndürülmüştür. Bu yıl ocak ayından bu yana ise İzmir ve Manisa'da 150'si orman ve 149'ı orman dışı olmak üzere toplam 299 yangına hava ve yer ekiplerimizle müdahale edilerek daha geniş alanların yanması önlenmiştir. Orman yangınlarıyla mücadelede yeşil vatan için, bölge müdürlüğü olarak bugüne kadar 38 çalışanımızı şehit verdik. En son geçen 10 Temmuz'da İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki yangında arazöz şoförümüz Mustafa Gürpınar şehit oldu. Tüm orman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Geçen 24 Temmuz'da Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında Sarısığırlı Mahallesi'nden 14 vatandaşımızın ev ve ahırları etkilendi. Bu nedenle kırsalda çıkan yangınlara erken müdahale edilmesi büyük önem arz etmektedir dedi.Derince, bugüne kadar 258'i İzmir, 175'i de Manisa'da olmak üzere toplam 433 yangın su tankerini, orman ve kırsal alanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edilebilmesi ve büyümeden söndürülebilmesi için Valilik Özel İdareleri ve diğer kurumların katkılarıyla orman köylerinin muhtarlıklarına teslim ettiklerini kaydetti.

24 YANGIN SU TANKERİ DAHA DAĞITILDI

Bu yıl yatırım programına aldıkları 1 milyon 801 bin 209 TL değerindeki toplam 24 yangın su tankerinden 8'ini İzmir'deki Kaplan (Bergama), Sucahlı (Kınık), Özbey (Torbalı), Düzce (Seferihisar), Güzelhisar, Çaltılıdere (Aliağa), Yeniköy (Foça), Yıldızlar (Buca), 16'sını da Manisa'daki Dolmadeğirmen, Karayağcı, Sarnıç (Akhisar), Kılavuzlar (Demirci), Kurşunlu (Selendi), Türkmenköy (Yunusemre), Sarısığırlı, Çınaroba (Saruhanlı), Sarma (Şehzadeler), Çelikli, Bahçecik (Salihli), Pirahmet, Akçaavlu, Eynez, Adilköy (Soma), Çitlik (Kırkağaç) mahallerindeki muhtarlara dağıttıklarını vurgulayan Derince, Böylelikle dağıttığımız yangın su tankeri sayısı 457'ye yükselmiş oldu dedi.Konuşmasına Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Alifakı Mahallesi'nde, geçen 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına, geçen yıl vermiş olduğumuz yangın su tankeriyle 5 dakika içerisinde müdahale edip, alevlerin 400 metrekare gibi küçük bir alanda büyümeden söndürülmesine katkı sağlayan Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Topçu ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek devam eden Derince, vatandaşlara orman yangınlarının önüne geçilmesi için tavsiyelerde de bulundu. Orman yangınlarının yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Derin,Ormanda ateş yakmayın ve bir duman gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Anız ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmayın. Ormanlara çöp atmayın. Piknik için bölgemizde yeteri sayıda bulunan orman parklarını tercih edin.

MUHTARLARA YANGIN SU TANKERİ EĞİTİMİ

Derince'nin konuşmasının ardından muhtarlara Makine Teknikeri Orhan İpek tarafından su tankeri kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Muhtarlara dağıtılan yangın su tankerlerinin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren İpek, Yangın su tankerleri, depoladığı 2 bin 500 litre suyu pompası aracılığı ile basabiliyor. Yol sulama, su nakli, yangına müdahale gibi hizmetlerde kullanmak üzere dizayn edilmiş olan su tankerleri tek aks, iki tekerlekli olarak imal edilmiştir. Şasinin üzerine su tankı ve hareketini traktörün arka çıkış milinden alan su pompasının ve diğer ekipmanlar fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde montaj edilmiştir. Su tankın traktörle çekilebilir özelliktedir.Tankerde dakikada 1500-1700'e çıkan motor devirlerinde, 10 bar basınç ile 150-200 litredakika debiyi sağlayabilir şekilde çeki okuna monte edilmiş santrifüj su pompası bulunmaktadır. Pompa ile 6 metre derinlikten su emişi yapabilmektedir. Pompa harici bir kaynaktan emiş yapıyorken diğer taraftan su basabilmektedir. Her biri en az 20 - 25 metre uzunluğunda, her iki ucunda 1,5'luk kaplinleri olan toplamda 100 metre bez hortum vardır. Bez hortumlar TSE-TS 9222 standartlarında maksimum 25 bar çalışma ve 50 bar patlama basıncına sahiptir, Harici kaynaktan su emmek amaçlı 6 metre uzunluğunda, suya daldırılan kısmı süzgeçli klapeli ucu 2 inç çapında su emiş hortumu vardır, Tankerin arkasında en az 4 metre genişliğe hükmeden 1,5 inçlik ana boruya sahip basınçlı yol sulama ve temizleme fıskiyesi vardır dedi.Yangın su tankerlerinin teslim tarihinden itibaren kullanım hataları hariç iki yıl her türlü yedek parça ve sistem garantili olduğunu vurgulayan İpek,Üretici firmanın 10 yıl süreyle yedek parça temininde garantisi var diye konuştu.Eğitimin ardından İzmir Orman Genel Müdürü Zafer Derince, 24 mahalle muhtarına sertifikalarını dağıttı.(DHA)