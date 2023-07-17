İzmir ve Manisa'da 9 Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir ve Manisa'da çıkan 9 orman ve çalı yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan erken müdahalelerle büyümeden söndürüldü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara uçak, helikopter, arazöz, su ikmal aracı, dozer ve yer ekipleriyle müdahale etti. Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki yangın ise helikopter, arazöz, su ikmal aracı ve dozerle kontrol altına alındı.

İZMİR ve Manisa'da bugün birçok ilçede çıkan 9 orman ve çalı yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan erken müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 10.40'ta Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkisinde çıkan orman yangına, saat 10.52'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile müdahale etti. Yangın saat 12.44'te kontrol söndürüldü. Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55'te çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edilirken, yangın, saat 12.56'da söndürüldü. Çeşme ilçesi Alaçatı mevkisinde saat 14.10'da ormanda alanda çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilirken, alevler saat 15.41'de kontrol altına alındı. Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43'te çıkan orman yangına, 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile müdahale edilirken, alevler saat 17.06'da söndürüldü. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25'te çıkan orman yangını, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahalelerle saat 11.50 itibariyle söndürüldü.

Öte yandan, diğer dört yangının ise ufak çaplı çalı tutuşması olduğu ve erken müdahale ile kontrol altına alındığı öğrenildi.