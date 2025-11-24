İzmir ve Kocaeli'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 14 Tutuklama

İzmir ve Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekiplerce 18 Kasım'da İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirtilmişti.