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İzmir ve Çevresinde Aşırı Yağışlar İçin Turuncu Uyarı

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İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta'da aşırı yağışlar nedeniyle turuncu uyarı verdi. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta'da aşırı yağış sebebiyle turuncu uyarı verildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün 6 ilde turuncu uyarı verildiği ifade edildi.

Paylaşımda, bu illerdeki vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı, köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı belirtildi.

Antalya'da bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu uyarı verilen illerimizde aşırı yağışlar neticesinde AFAD il müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan, 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır beklemektedir. Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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