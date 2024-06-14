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İzmir ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen törenlerde öğrenciler karnelerini aldı.

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen törenlerde öğrenciler karnelerini aldı.

İzmir'de 853 bin 47 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Buca ilçesinde geçen yıl bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında şehit olan Suriye Görev Gücünde görevli kıdemli baş polis Hüseyin Şimşek'in ismini taşıyan Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin eşi Nurhayat, kızı Öykü Gökçen ve annesi Cennet Şimşek de katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Öykü Gökçen Şimşek şiir okudu.

Elban ve beraberindekiler daha sonra sınıflara giderek öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Aydın

Aydın'da 199 bin 181 öğrenci karne aldı.

Efeler Gazipaşa İlkokulunda düzenlenen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Göktan Ökten de katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Canbolat, onlara iyi bir tatil dönemi geçirmelerini söyledi.

Manisa

Manisa'da 305 bin 600 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Taytanlı İlhan İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Ünlü, törende yaptığı konuşmada eğitim öğretim dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin aldığı karnelerin gayret ve emeklerinin yansıması olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki karne sadece bir değerlendirme aracıdır. Başarı ya da eksikliklerinizin bir özeti olan bu belgeler, gelecekte atacağınız adımlar için bir rehber niteliğindedir. Bizler için asıl önemli ve değerli olan sizlerin bilgili, düşünen ve sorgulayan, kendine güvenen, şahsiyet sahibi, donanımlı bireyler olarak yetişmenizdir. Bununla birlikte her durum ve koşulda iyi insan olabilmenin öneminin farkında olmanız, kendinize, çevrenize ve hayata karşı vazifelerinizi unutmamanızdır."

Uşak

Uşak'ta 60 bin 468 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kent merkezindeki Yaşar Akar İlkokulunda düzenlenen törene Uşal Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.

Veliler de çocuklarının karne heyecanına ortak oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Aydın İzmir Uşak Güncel Haberler

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