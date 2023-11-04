İzmir ve çevre illerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki ve Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki ve Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde " Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada Gazze'de günlerdir yükselen acı feryatlara dur demek için toplandıklarını söyledi.

Taslak, Gazze'deki saldırılar karşısında bazı kesimlerin sustuğunu dile getirerek, "Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen İsrail'in gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir." dedi.

Taslak, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları olarak Gazze'deki soykırıma, vahşete, zulme ve yaşanan insanlık dramına "dur" diye haykırdıklarını kaydetti.

"Filistin'in yanında olmak insan olmaktır"

Uşak'ta Genç Kuşak Topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüş Uşak Üniversitesi önünden başladı.

"Filistin özgür değilse insanlık tutsaktır" yazılı pankart açan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Karağaç Göleti'ne kadar yürüdü. 50 metrelik Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşün ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, zulme sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Çakın, "Bu zulme destek olanlara karşı gerekli boykotu göstererek biz de Uşak Belediyesi olarak sosyal tesislerimiz başta olmak üzere tüm çalışmalarımızda İsrail destekçilerinin mallarını boykot etme kararı almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Eylemde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar ve vatandaşlar için güvercin ve balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Uşak'ta AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri de eski belediye hizmet binası önünden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Burada açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, "Filistin'in yanında olmak insan olmaktır. Vicdanlı olmaktır. Filistin'in yanında olmak 'ben insanım' diyebilmektir. Bugün ses olmak, yağmur olmak, rüzgar olmak lazım. Bugün ben insanım diyen insanlar Filistin'in yanında yer alacaklar. Katile katil olduğunu, zalime zalim olduğunu söyleyecekler." dedi.

Filistin'de çocukların öldürüldüğünü söyleyen AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da "Bu zulümler mutlaka bir gün sona erecek. İsrail insanlığın vicdanında ve uluslararası hukukta mutlaka ve mutlaka cezalandırılacak. Yaptıklarının yanına kalacağını zannetmesinler." diye konuştu.

Aydın ve Denizli'deki yürüyüşler

Aydın'da AK Parti Gençlik Kolları, Atatürk Kent Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması yaptı.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, İsrail'in saldırıları son buluncaya kadar dur demeye devam edeceklerini vurguladı.

Ancın, 1948 yılından beri devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığını belirterek "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." dedi.

Açıklamaya AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, MKYK üyesi Umut Tuncer ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten katıldı.

Denizli'de de AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi önünde öğle namazının ardından basın açıklaması yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vahit Suat Başer, Filistin'deki zulmün durması için ses vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açıklamaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı.

Grup, açıklamanın ardından Üniversite Caddesi'nde yürüyüş yaptı.