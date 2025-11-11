İzmir ve çevre illerde fidanlar toprakla buluştu

İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören Menderes ilçesi Kısıkköy Mahallesi'ndeki 100 dekarlık alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Nusret Şahin, etkinlikteki konuşmasında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ormanların insanlığa birçok katkısının bulunduğunu belirten Şahin, "Orman ve ağaçlar sağlığımızı, iklimimizi, sularımızı ve çevremizi koruyor. Dolayısıyla orman ve ağaçlarımız çok önemli. En çok kıymetlilerimiz çocuklar ve ormanlarımızdır." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in tüm ilçelerinde ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığını dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, orman yangıları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, 11 Kasım'da iklim değişikliğiyle mücadele ve ağaçlandırmada önemli işlere imza atıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yoğun sağanağa rağmen mavi servi, kara servi, kızılçam, fıstıkçamı, çınar ve tesbih ağaçlarından oluşan 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Öte yandan bir kadının, etkinlik alanında görevli özel harekat polisine şemsiye tutması ve kendisinin yağmur altında ıslanması dikkati çekti.

Kentte bugün orman yangınlarından etkilenen alanlar başta olmak üzere belirlenen 21 noktada ve 770 dekar alanda 115 bin fidan dikilecek.???????

Aydın

Aydın'da Ovaeymir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, önceki yılda yangında zarar gören 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nı yeniden yeşertmek için fidan dikileceğini söyledi.

Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 325 hektar verimli orman alanın zarar gördüğünü anımsatan Canbolat, her yanan ağacın yerine yenisini dikmek ve küle dönen alanları yeniden yeşertmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Canbolat, orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi de bu bilinç ve kararlılığın en somut ifadesidir. Aynı zamanda gönüllerimize ayrı bir anlam katan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı münasebetiyle bu alanın hemen yanında, 'Doğumunun bin 500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Hatıra Ormanı' da kuruyoruz. Bu orman, Rahmet Peygamberimiz'in insanlığa getirdiği barış, merhamet ve sevgi mesajlarını doğanın diliyle ifade edecek, kökleriyle toprağı, dallarıyla gökyüzüne uzanarak bu değerleri nesiller boyu yaşatacaktır."

Vali Canbolat, kent genelinde 7 bin fidanın toprakla buluştuğunu sözlerine ekledi.

Manisa

Manisa'da da 16 ilçede düzenlenen törende 35 bin fidan toprakla buluştu.

İl protokolü ise Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören sahada fidan dikti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeşil vatanın" korunmasının insani ve vicdani bir görev olduğunu belirterek, bu görevin kamu başta olmak üzere herkesin öncelediği bir stratejik bir misyon olduğunu söyledi.

Özkan, bugün il genelinde 35 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Bu ağaçlandırma seferberliğini artarak devam ettireceğiz. Özellikle öncelikle yanan alanlar olmak üzere bu yanan alanlardan çok daha fazlasını ağaçlandıracağız." dedi.

Vali Özkan'ın açıklamasının ardından Kayapınar Mahallesi'ndeki alanda 8 bin servi ve fıstık çamı fidanı, protokol üyelerinin, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Denizli

Denizli Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, kent genelindeki 17 bölge ve Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 15 bin 100 fidan dikildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere nefes olmak için fidanların toprakla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeşil vatan seferberliği için çevreye duyarlı bir nesil yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Coşkun, "Doğaya karşı herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu anlamda doğayı korumanın ve yeniden canlandırmanın sadece bugünün değil yarınlarımızın da teminatıdır." diye konuştu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve öğrenciler katıldı.